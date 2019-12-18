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Агент Облака: Ян - это смесь Месси и Роналду в мире голкиперов

Агент Миха Млакар, представляющий вратаря "Атлетико" Яна Облака, оценил уровень игры своего клиента и назвал лучшего игрока в мире.

"Я считаю Месси лучшим в мире по таланту, а Роналду лучшим в плане профессионализма. Облак — это смесь Месси и Роналду в мире голкиперов.

Думаю, когда Ян переходил в "Атлетико", то от него ожидали очень многого. Ворота "Атлетико" до него защищали Куртуа и Де Хеа. Люди задавались вопросом, справится ли он с такой ответственность даже после того, как Яна признали лучшим вратарем сезона в Португалии. Но после первых же игр в "Атлетико" поняли, что подписали одного из лучших молодых вратарей мира.

Но будущее Облака в "Атлетико" будет зависеть от амбиций команды", — цитирует Млакара Marca.

Sport24.ru


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Теги: Облак Месси Роналду Атлетико Ла Лига Барселона Ювентус Серия А
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