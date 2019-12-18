» » "Реал" и "Барселона" не смогли выявить победителя

"Реал" и "Барселона" не смогли выявить победителя

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Реал" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 0:0.

Чемпионат Испании

10 тур

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 82).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 80), Бэйл, Бензема, Иско (Родриго, 80).

Предупреждения: Ракитич, 21, Суарес, 40, Лангле, 45, Каземиро, 66, Бэйл, 70, Иско, 76, Рамос, 78, Карвахаль, 90+1.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Реал Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Бавария" в гостях обыграла "Фрайбург"
Клопп: все, что вам нужно, это Алиссон
"Реал" и "Барселона" не смогли выявить победителя 4
Президент "Лацио" рассказал, как он спас клуб от банкротства
Sky Sports: Анчелотти будет назначен главным тренером "Эвертона" до выходных
Нара: если матч заканчивается плохо, Икарди даже не хочет меня видеть
"Ювентус" в гостях обыграл "Сампдорию"
Венгер: Озил имеет право выражать своё мнение, он не говорит за "Арсенал" 2
Комитеты РФС поддержали программу развития женского футбола
ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушения безопасности на матче с "Эспаньолом" 1
"Сочи" подтвердил информацию о расторжении контракта с Кудряшовым 1
Matin: Жардим может быть уволен из "Монако" в случае неудачи в матче с "Лиллем"
Агент Облака: Ян - это смесь Месси и Роналду в мире голкиперов 1
Цорн: Тедеско - тренер с большими перспективами в Европе, но приехал в "Спартак" не из-за денег 2
"Барселона" - "Реал": стартовые составы
Судьба Мельгарехо в "Спартаке" решится по итогам зимних сборов 1
Видаль покинул базу "Барселоны", когда узнал, что не попал в состав на игру с "Реалом" 2
Дюков: сборная России выступит на Евро в изменённой форме 2
Голодец: главный вопрос для РФС сейчас - подготовка к финалу чемпионата Европы
РФС заключил партнёрское соглашение с Ассоциацией студенческого баскетбола
Дюков: коммерческий доход в 2020 году составит 4,7 млрд, а общий доход - более 7 млрд рублей 4
Transfermarkt снизил рыночную стоимость Неймара на € 20 млн
Назначен новый глава Серии А
Цорн: Тедеско не планирует брать в тренерский штаб русскоязычного помощника 16
Цорн: если у Роши хорошо получается в Бразилии, зачем лишний раз смотреть на него здесь? 1
Мухин - об иске в € 350 тысяч: всё началось, когда я отказался ехать в "Зенит" 19
Кикнадзе: некий господин хочет заработать на молодом игроке "Локомотива"
Мухин: агент приехал к деду за город со здоровым бугаем. Крыша поехала 1
Цорн: Джано сам спросил у нас, может ли он уйти 22
РФС: ждём ФИФА и тоже будем совершенствовать Регламент по работе с посредниками 1
Все новости