"Реал" и "Барселона" не смогли выявить победителя

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Реал" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 0:0.



Чемпионат Испании



10 тур



"Барселона": тер Штеген, Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 82).



"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 80), Бэйл, Бензема, Иско (Родриго, 80).



Предупреждения: Ракитич, 21, Суарес, 40, Лангле, 45, Каземиро, 66, Бэйл, 70, Иско, 76, Рамос, 78, Карвахаль, 90+1.