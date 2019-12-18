Фати — самый молодой дебютант эль-класико с 1941 года

В среду, 18 декабря, состоялся перенесенный матч 10-го тура Ла Лиги "Барселона" — "Реал". Встреча прошла на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 0:0.Полузащитник "Барселоны" Ансу Фати на 83-й минуте заменил Антуана Гризманна. Таким образом, Фати стал самым молодым дебютантом эль-класико с октября 1941 года. На момент матча ему было 17 лет и 48 дней.Рекорд же принадлежит игроку "Барселоны" Висенте Мартинесу, дебютировавшему в эль-класико в возрасте 16 лет и 278 дней.