Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал результат перенесённого домашнего матча 10-го тура испанского чемпионата с мадридским "Реалом" (0:0).
"Такие матчи всегда складываются тяжело. "Реала" имел моменты в первом тайме. Было тяжело, но потом у нас тоже было несколько моментов. Один гол решил бы судьбу матча, но никто не смог забить.
Знаем, насколько силён "Реал". Возможно, "Барселоне" не хватало последнего паса или мастерства в завершении. Но я доволен и горжусь тем, как трудилась команда", – приводит слова Ракитича Sport.es.
По итогам 17 туров команды набрали по 36 очков. Номинальным лидером чемпионата остаётся "Барселона" — у каталонцев больше забитых мячей.
Свой следующий матч "Барселона" проведёт 21 декабря, соперником каталонцев станет "Алавес". "Реал" днём позже на "Сантьягу Бернабеу" примет "Атлетик" Бильбао.
"Чемпионат"
Ракитич — о матче с "Реалом": "Барселоне" не хватило мастерства в завершении
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