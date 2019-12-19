"Барселона" сообщила отцу Месси о намерении продлить контракт с футболистом

"Барселона" намерена предложить продление контракта нападающему Лионелю Месси.По информации Mundo Deportivo, руководство каталонцев уже связалось с отцом и агентом 32-летнего игрока Хорхе Месси и сообщило ему, что хочет подписать с аргентинцем новое соглашение до июня 2023 года. Действующий договор футболиста истекает летом 2021 года.Месси выступает за каталонский клуб с 2005 года. За это время он провел за сине-гранатовых 704 официальных матча, забил 617 голов и сделал 251 результативную передачу. В составе "Барселоны" форвард стал 10-кратным чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три — Суперкубок УЕФА и трижды — клубный чемпионат мира. Помимо этого, Месси — шестикратный обладатель "Золотого мяча".