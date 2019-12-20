Британское издание Guardian составило рейтинг лучших футболистов 2019 года.
В его составлении приняли участие 239 экспертов из 63 стран. В числе прочих в жюри вошли такие известные в футбольном мире личности, как Хавьер Санетти (Аргентина), Зико (Бразилия), Фатих Терим (Турция), Альберто Дзаккерони (Италия), Димитар Бербатов (Болгария), Нуну Гомеш (Португалия), Квинтон Форчун (ЮАР) и даже россияне Егор Титов и Сергей Кирьяков.
Топ-10 игроков года по версии Guardian:
1. Лионель Месси ("Барселона")
2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
3. Садио Мане ("Ливерпуль")
4. Криштиану Роналду ("Ювентус")
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
6. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
7. Роберт Левандовски ("Бавария")
8. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
9. Алиссон ("Ливерпуль")
10. Френки Де Йонг ("Аякс" / "Барселона")
Sprot24.ru
Месси - лучший игрок года по версии The Guardian, Роналду не попал в тройку
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