"Барселону" оштрафуют на 1500 евро за инцидент в ходе матча против мадридского "Реала" 18 декабря (0:0).
Как сообщает Marca, такое решение принял соревновательный комитет Федерации футбола Испании. Каталонскому клубу также вынесли заключительное предупреждение.
На 55-й минуте встречи игра была прервана на полторы минуты из-за того, что болельщики начали бросать на поле черные мячики. Это была акция группы Tsunami Democr?tic, выступающей за независимость Каталонии. Мячи черного цвета — отсылка к резиновым шарикам, которыми полиция стреляет в демонстрантов на протестных митингах.
Напомним, матч "Барселоны" и "Реала" ознаменовалось массовыми беспорядками. Сторонники независимости Каталонии вывешивали политические баннеры на стадионе, а за пределами "Камп Ноу" протестанты вступали в столкновения с полицией. Сообщалось, что количество пострадавших составляет не менее 60 человек.
Sport24.ru
"Барселону" оштрафуют на € 1500 за инцидент с мячами на игре против "Реала"
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