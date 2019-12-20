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"Эйбар" одержал победу над "Гранадой"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Эйбар" одержал победу над "Гранадой" со счетом 3:0.

Чемпионат Испании

18 тур

Голы: Энрич, 21, Гарсия, 26, Инуи, 87

Эйбар: Дмитрович, Анхель, Бигас, Оливейра, Техеро, Леон, Инуи, Экспозито (Диоп, 87), Эскаланте, Энрич (Кике, 73), Гарсия (Шарлес, 37)

Гранада: Силва, Дуарте, Диас, Нева (Мачис, 56), Мартинес, Пуэртас (Мартинес, 76), Брайс, Гоналон, Вадильо (Рамос, 56), Фернандес, Сольдадо

Предупреждения: Гоналон, 17, Энрич, 45, Эскаланте, 55, Дуарте, 56, Леон, 77, Брайс, 80


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Теги: Эйбар Гранада Ла Лига
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