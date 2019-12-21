Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес вернулся в общую группу игроков команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Таким образом, колумбийский полузащитник может попасть в заявку "Реала" на матч с "Атлетиком" из Бильбао, который состоится завтра, 22 декабря.
В последний раз Хамес выходил на поле в составе "Реала" 22 октября. В ноябре футболист повредил связки колена, находясь в расположении сборной Колумбии. Сроки восстановления игрока оценивались в три недели, однако он пропустил более месяца и не смог помочь команде в матче с "Барселоной" (0:0).
В нынешнем сезоне колумбиец провёл 7 матчей в Примере, на его счету 1 мяч и 1 результативная передача. В Лиге чемпионов принял участие в двух встречах.
"Чемпионат"
Хамес восстановился после травмы и может сыграть с "Атлетиком"
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