Каталонская "Барселона" готова выслушать предложения по крайнему защитнику Нелсону Семеду. Как сообщает Mundo Deportivo, спортивный директор клуба Эрик Абидаль активно ищет варианты продажи португальца.
Интересно, что летом "Барселона" отклонила предложение в размере € 40 млн неизвестного клуба по Семеду. Перед сезоном игрок считался неприкасаемым.
В текущем сезоне 26-летний футболист 25 раз выходил на поле в футболке каталонского клуба, на его счету две результативные передачи. Также в его активе шесть матчей за национальную сборную Португалии. В "Барселону" Нелсон Семеду перешёл летом 2017 года из "Бенфики".
"Чемпионат.сом"
"Барселона" желает избавиться от Семеду
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