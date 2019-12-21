"Барселона" желает избавиться от Семеду

Каталонская "Барселона" готова выслушать предложения по крайнему защитнику Нелсону Семеду. Как сообщает Mundo Deportivo, спортивный директор клуба Эрик Абидаль активно ищет варианты продажи португальца.Интересно, что летом "Барселона" отклонила предложение в размере € 40 млн неизвестного клуба по Семеду. Перед сезоном игрок считался неприкасаемым.В текущем сезоне 26-летний футболист 25 раз выходил на поле в футболке каталонского клуба, на его счету две результативные передачи. Также в его активе шесть матчей за национальную сборную Португалии. В "Барселону" Нелсон Семеду перешёл летом 2017 года из "Бенфики".