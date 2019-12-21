Центральный защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо взял 15 дней на размышления о своем будущем, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe.
Французский футболист получил предложения от "Милана", "Монако", "Саутгемптона", "Уотфорда" и "Байера". Кроме того, в его услугах заинтересован "Манчестер Юнайтед".
Отмечается, что наиболее конкретные предложения подготовили "Байер" и "Реал". "Барселона" готова выслушать предложения за 19-летнего игрока, но не желает его отпускать дешевле 25 млн евро. Каталонцы также планируют включить в сделку опцию обратного выкупа.
В текущем сезоне Тодибо дважды вышел на поле в матчах Ла Лиги, а также сыграл с "Интером" на групповом этапе Лиги чемпионов.
Sport24.ru
Тодибо определится со своим будущим через 15 дней
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