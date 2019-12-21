В матче 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Алавес" со счетом 4:1.
Чемпионат Испании
18 тур
Голы: Гризманн, 14, Видаль, 45, Понс, 56, Месси, 69, Суарес, 75 (пенальти)
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Аленья, Бускетс (де Йонг, 79), Алеш Видаль (Бёрк, 86), Месси, Суарес (Перес, 79), Гризманн.
"Алавес": Пачеко, Агиррегарибия, Эли, Наварро, Дуарте, Артуро Видаль, Хавьер Муньос (Риоха, 53), Понс, Гарсия, Вакасо (Каселу, 71), Перес.
Предупреждения: Алеш Видаль, 66, Юмтити, 67, Вакасо, 67, Агиррегарибия, 74, Эли, 85, Альба, 88.
Гол и три голевых паса Суареса помогли "Барселоне" разгромить "Алавес"
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