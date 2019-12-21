Гризманн: когда "Барселоне" нужен толчок вперед, появляется Месси

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал результат матча 18-го тура испанской Примеры с "Алавесом" (4:1)."Мы хотели забить раньше, ускорить игровой ритм. Мы провели хороший матч, теперь пришло время отдохнуть. Мы задали темп игры, соперник остался далеко позади. Мы играли два дня назад, поэтому присутствует небольшая усталость.Месси — лучший футболист в мире. У нас отличная команда и лучший игрок. Когда команде нужен толчок вперёд, появляется Месси. Мы ещё не достигли пика. Я очень рад, что сейчас команда уходит в отпуск", - цитирует Гризманна Marca.