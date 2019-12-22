Стали известны стартовые составы мадридского "Реала" и "Атлетика" из Бильбао на матч 18-го тура чемпионата Испании.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рамос, Менди, Вальверде, Модрич, Кроос, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор, Бензема.
Запасные: Ареола, Варан, Начо, Иско, Б. Диас, Бэйл, Йович.
"Атлетик": Симон, Лекуэ, Нуньес, Ерай Лопес, Берчиче, Иньиго Мартинес, Весга, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Уильямс, Кодро.
Запасные: Эррерин, Баленсиага, Беньят, Гомес, Ларрасабаль, Унаи Ломес, Вильялибре.
"Реал" - "Атлетик": стали известны стартовые составы команд
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»