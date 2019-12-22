Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" в матче 18-го тура Ла Лиги. Встреча прошла на стадионе на "Сантьяго Бернабеу" и закончилась со счетом 0:0.
Таким образом, в нынешнем сезоне чемпионата Испании сливочные провели 18 матчей и пропустили в них 12 голов. Это лучший результат после 18 туров за 32 года — с сезона-1987/88, когда ворота мадридцев защищал Франсиско Буйо.
В настоящее время основным вратарем "Реала" является Тибо Куртуа. Он провел 15 матчей в Ла Лиге, из них 8 — на ноль.
"Реал" (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Барселоны" на два очка. Мадридский клуб не может победить уже в трех матчах кряду.
Sport24
"Реал" пропустил лишь 12 голов за 18 туров Ла Лиги. Такого не было более 30 лет
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