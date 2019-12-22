» » "Реал" пропустил лишь 12 голов за 18 туров Ла Лиги. Такого не было более 30 лет

"Реал" пропустил лишь 12 голов за 18 туров Ла Лиги. Такого не было более 30 лет

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" в матче 18-го тура Ла Лиги. Встреча прошла на стадионе на "Сантьяго Бернабеу" и закончилась со счетом 0:0.

Таким образом, в нынешнем сезоне чемпионата Испании сливочные провели 18 матчей и пропустили в них 12 голов. Это лучший результат после 18 туров за 32 года — с сезона-1987/88, когда ворота мадридцев защищал Франсиско Буйо.

В настоящее время основным вратарем "Реала" является Тибо Куртуа. Он провел 15 матчей в Ла Лиге, из них 8 — на ноль.

"Реал" (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Барселоны" на два очка. Мадридский клуб не может победить уже в трех матчах кряду.

Sport24


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Теги: Реал Ла Лига
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