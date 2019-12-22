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Симеоне: я в долгу перед "Атлетико" за эти восемь лет в клубе

Главный тренер мадридского "Атлетико" подвёл итоги победного матча с "Бетисом" в рамках 18-го тура чемпионата Испании (2:1) и прокомментировал тот факт, что он находится в клубе уже 8 лет.

"Бетис" показал очень качественный матч. Они очень хорошо играют позиционно. Но мы контролировали опасные ситуации от них в первом тайме. Второй тайм казался немного странным. Казалось, что никто просто не мог забить. Это показывает, что всё в матчах решают детали.

Я уже 8 лет в "Атлетико"? Стоит сказать так много. Но не хватит времени объяснить всё, что я чувствую. Я в долгу перед этим клубом. Хочу поблагодарить игроков за все усилия, которые они приложили за всё это время. Болельщики знали, что это произойдёт с самого первого дня", — приводит слова Симеоне Marca.

Диего Симеоне выиграл с "Атлетико" чемпионат Испании, стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании, дважды одержал победу в Лиги Европы и Суперкубке УЕФА.

"Чемпионат"


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Теги: Симеоне Атлетико Бетис Ла Лига
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