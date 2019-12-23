"Эспаньол" уволил Мачина. Он возглавил команду 2 месяца назад

"Эспаньол" объявил об отставке главного тренера команды Пабло Мачина. Вместе с ним клуб покидают и остальные члены тренерского штаба.44-летний специалист возглавил каталонцев 7 октября после увольнения Давида Гальего. Однако за это время результаты команды не стали лучше, а даже ухудшились.После 18 туров Ла Лиги "Эспаньол" занимает последнее место в турнирной таблице (10 очков).