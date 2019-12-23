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В "Барселоне" самая высокая средняя зарплата среди спортивных команд

Футбольный клуб "Барселона" лидирует по размеру базовой средней заработной платы среди всех спортивных команд мира. Об этом говорится в исследовании Sportingintelligence за 2019 год.

В ходе исследования были проанализированы данные 350 команд, 18 лиг в 7 видах спорта: футболе, бейсболе, баскетболе, крикете, хоккее, австралийском футболе и американском футболе.

Средняя зарплата в "Барселоне" составляет 12,284 млн долларов в год. На втором месте расположился мадридский "Реал" (11,154 млн). Третий — "Ювентус" (10,106 млн). Интересно, что итальянский клуб еще два года назад занимал лишь 32-е место в этом списке, однако с приходом Криштиану Роналду, который зарабатывает более 30 млн долларов за сезон, резко взлетел на третью строчку.

Места с четвертого по одиннадцатое занимают клубы НБА: "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Голден Стэйт Уорриорз", "Орландо Мэджик", "Оклахома-Сити Тандер", "Денвер Наггетс", "Майами Хит", "Кливленд Кавальерс" и "Хьюстон Рокетс". На 12-й позиции расположился французский футбольный клуб "ПСЖ".

Английские футбольные команды не попали в топ-10. "Манчестер Сити" идет на 13-м месте (средняя зарплата порядка 9 млн долларов в год), а "Манчестер Юнайтед" — 33-й (около 7,93 млн).

Что касается чемпионатов, то самой высокооплачиваемой лигой остается НБА (средняя зарплата около 8,66 млн долларов). Далее идет IPL (крикет, 5,49 млн долларов) и MLB (бейсбол, 4,19 млн долларов). Среди футбольных дивизионов лидирует по прежнему Премьер-лига Англии, где средний годовой оклад 4,126 млн долларов.

Sport24.ru


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Теги: Барселона Ла лига
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