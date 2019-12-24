Нападающий "ПСЖ" Неймар может вернуться в "Барселону".
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб летом намерен предпринять очередную попытку заполучить бразильского футболиста.
Летом 2019 года "Барселона" планировала приобрести Неймара, но трансфер не состоялся из-за запросов французского клуба - руководство "ПСЖ" требовало за форварда 300 миллионов евро.
Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро.
"Барселона" предпримет новую попытку заполучить Неймара
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»