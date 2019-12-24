Де Йонг: де Лигт может перейти в "Барселону" через несколько лет

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не исключил, что его товарищ по сборной Голландии Маттейс де Лигт однажды перейдет в каталонский клуб."Де Лигт может сыграть за "Барселону" в обозримом будущем. То, что он играет в Италии, не исключает возможности его перехода в "Барсу" через несколько лет. Де Лигт принял правильное решение — у него все хорошо в Турине", — цитирует де Йонга De Telegraaf.Также футболист рассказал о своей адаптации в каталонском клубе."Если говорить об адаптации в двух словах: почти идеально. Этот год был безумным. Я здесь почти полгода и доволен количеством сыгранных минут, очень доволен. Наслаждаюсь каждый день своей игрой на позиции полузащитника", — добавил футболист.