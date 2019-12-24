Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не исключил, что его товарищ по сборной Голландии Маттейс де Лигт однажды перейдет в каталонский клуб.
"Де Лигт может сыграть за "Барселону" в обозримом будущем. То, что он играет в Италии, не исключает возможности его перехода в "Барсу" через несколько лет. Де Лигт принял правильное решение — у него все хорошо в Турине", — цитирует де Йонга De Telegraaf.
Также футболист рассказал о своей адаптации в каталонском клубе.
"Если говорить об адаптации в двух словах: почти идеально. Этот год был безумным. Я здесь почти полгода и доволен количеством сыгранных минут, очень доволен. Наслаждаюсь каждый день своей игрой на позиции полузащитника", — добавил футболист.
Sport24
Де Йонг: де Лигт может перейти в "Барселону" через несколько лет
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