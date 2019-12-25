"Реал" не будет покупать новых игроков зимой

"Реал" не планирует совершать новые покупки в ближайшее трансферное окно.



По данным Marca, наставник "сливочных" Зинедин Зидан считает, что команда достаточно укомплектована и не нуждается в усилении. На острие атаки руководство продолжает рассчитывать на Карима Бензема, большего клуб ждет от Гарета Бэйла, Эдена Азара и Луки Йовича.



При этом отмечается, что зимой "Реал" могут покинуть Брахим Диас или Мариано Диас.