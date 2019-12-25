"Реал" намерен вернуть из аренды защитника Ашрафа Хакими в конце текущего сезона, сообщает AS.
Изначально планировалось, что марокканец останется в дортмундской "Боруссии", где он сейчас выступает, еще на сезон, однако "Реал" впечатлен прогрессом футболиста и видит в нем игрока, который будет конкурировать на правом фланге с Дани Карвахалем и при необходимости выходить слева. Хакими уже сейчас оценивается руководством "Реала" выше, чем защитник Альваро Одриосола.
При этом дортмундцы хотят оставить игрока у себя еще на год и отправят соответствующий запрос в Мадрид, но ожидается, что он будет отклонен.
Цена Хакими за время его выступлений в Германии увеличилась в 9 раз — с 5 до 45 млн евро.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 17 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.
Sport24.ru
"Реал" вернет из аренды Хакими в конце сезона
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