Артур: Месси никогда не навязывает свою власть

Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур Мело поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси."Он мне помогал с тех пор, как я приехал. Говорил обо мне в интервью, это было очень приятно. Я восхищаюсь Месси, и особенно потому, что он никогда не просит привилегий, не навязывает свою власть", — цитирует Мело Mundo Deportivo.23-летний хавбек перешел в "Барселону" из "Гремио" летом 2018 года. С тех пор он провел за каталонский клуб 56 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач.32-летний аргентинский форвард в этом сезоне сыграл 18 матчей во всех турнирах, имеет на своем счету 15 голов и 9 голевых передач.