"Барселона" на зимние трансферы выделила 75 млн евро

Руководство "Барселоны" провело предновогоднее совещание, на котором обсудило планы на ближайшее время, сообщает Sport.es.По информации издания, в ходе встречи, в которой принял участие президент клуба Хосеп Мария Бартомеу, был определён бюджет на зимнее трансферное окно, который составил € 75 млн. При этом сумма может увеличиться за счёт продаж футболистов.Также боссы каталонцев обсудили будущее главного тренера команды Эрнесто Вальверде. В контракте специалиста прописана опция продления на один год, и не исключено, что клуб её активирует, однако ожидается, что никаких решений по данному вопросу не будет принято до марта-апреля 2020 года."Барселона", набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры после 18 туров.