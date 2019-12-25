» » Перес обратился к фанатам "Реала", поделившись планами на 2020 год

Перес обратился к фанатам "Реала", поделившись планами на 2020 год

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес в клубном инстаграме поздравил болельщиков "Королевского клуба" с праздниками, а также поделился планами на 2020 год.

"Реал" – это универсальное чувство, которое объединяет миллионы людей по всему миру. Членам клуба и фанатам я желаю провести счастливые праздники с семьями и любимыми. Это особенные дни, в течение которых нужно не забывать о самых важных ценностях, таких как, солидарность.

Мы гордимся благотворительной деятельностью фонда "Реал Мадрид". Мы присутствуем в 80 странах и помогаем наиболее нуждающимся. Особенно детям, которые растут на фоне серьёзной опасности социального отторжения.

В новом году желаю здоровья и счастья всем. Желаю, чтобы 2020-й стал годом успеха и титулов для наших футбольных и баскетбольных команд. Мы будем придерживаться нашего принципа никогда не сдаваться и продолжим работать с той же мотивацией, чтобы "Реал" и дальше оставался самым любимым и уважаемым спортивным клубом в мире. Счастливых праздников!" – сказал Перес.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Перес Реал Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Монако" заинтересован в услугах Эмери
Кононов очнулся, Запашный готов идти на трибуну «Спартака», Слуцкий изящно грохнулся с лыж
Анелька признался, что ему стыдно за трансфер в "Ювентус"
Перес обратился к фанатам "Реала", поделившись планами на 2020 год
"Барселона" на зимние трансферы выделила 75 млн евро
"МЮ" готов заплатить за Мэддисона 90 млн евро
Ханданович раскрыл секрет успехов Конте: понимаю, почему он делает такую разницу
"Наполи" готов приобрести полузащитника "Сельты" за 25 млн евро
Виллиан - о расизме: это позор для всех 2
"Челси" намерен купить Вернера в январе 1
Лучший бомбардир "Балтики" может продолжить карьеру в Польше
Саутгейт: буду разочарован, если меня не будут связывать с работой в клубах АПЛ
Бурдиссо покинет пост спортивного директора "Боки Хуниорс"
Артур: Месси никогда не навязывает свою власть
Преподаватель итальянского: Лукаку не мог выучить язык за 2-3 недели. Нужно не менее 2 месяцев 3
Кононов высказался о болельщиках "Спартака" 13
"Реал" планирует вернуть Эдегора следующим летом
Лингард намерен вернуться в сборную Англии
Клопп назвал Варди одним из трех лучших нападающих Англии
РУСАДА в ноябре тестировало футболистов только одного клуба РПЛ 4
Грозный возглавит клуб из Казахстана
"Реал" вернет из аренды Хакими в конце сезона
В Китае ввели потолок зарплат для иностранцев - 3 млн евро в год 1
Азмун - в топ-100 лучших футболистов 2019 года по версии Marca 10
"Арсенал" готов отдать в "Лестер" Джаку и 40 млн фунтов доплаты в обмен на Ндиди
Ругани может перейти в "Лестер"
Директор "Читы": если не будет реформы ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрёт 5
Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо
"Реал" не будет покупать новых игроков зимой
Антонио: единственный способ борьбы с расизмом - снимать очки с клубов 5
Все новости