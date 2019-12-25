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Стало известно, сколько Кавани будет зарабатывать в "Атлетико"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани близок к уходу из команды и переезду в Мадрид.

В услугах уругвайского футболиста заинтересован "Атлетико". Ранее сообщалось, что футболист согласовал с матрасниками трехлетний контракт.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport в "Атлетико" 32-летний Кавани будет зарабатывать 12 млн евро в год. Контракт нападающего с парижанами истекает летом 2020 года.

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани принял участие в 11 матчах за клуб во всех турнирах и забил 3 гола.

Sport24.ru


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Теги: Кавани Атлетико Ла Лига ПСЖ Лига 1
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Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 18 39
2 Реал Мадрид 18 37
3 Севилья 18 34
4 Атлетико  18 32
5 Реал Сосьедад 18 31
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2 Марсель 19 38
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6 Реймс 18 28
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