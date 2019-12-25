Стало известно, сколько Кавани будет зарабатывать в "Атлетико"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани близок к уходу из команды и переезду в Мадрид.В услугах уругвайского футболиста заинтересован "Атлетико". Ранее сообщалось, что футболист согласовал с матрасниками трехлетний контракт.Согласно информации La Gazzetta dello Sport в "Атлетико" 32-летний Кавани будет зарабатывать 12 млн евро в год. Контракт нападающего с парижанами истекает летом 2020 года.В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани принял участие в 11 матчах за клуб во всех турнирах и забил 3 гола.