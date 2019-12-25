Гризманн: возможно, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн высказался о капитане каталонского клуба Лионеле Месси."Возможно, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси. Или же он появится лет через 40. Мы наслаждаемся игрой рядом с ним. Он доставляет удовольствие своей игрой болельщикам и тренерам. Он умеет делать с мячом невероятные вещи", — цитирует Гризманна Sport.es.В текущем сезоне Месси сыграл 18 матчей за "Барселону" во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач.