Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич сказал, что не хочет покидать каталонский клуб.
"Самый важный вопрос — могу ли играть в "Барселоне". Если могу, то "Барселона" — лучшее место для меня. Посмотрим, что произойдёт. Я здесь уже пять с половиной лет. Прожил самые важные дни в Барселоне, но убеждён, что лучшее ждёт меня впереди.
Все мысли сконцентрированы на "Барселоне". Конечно, в футболе нужно быть готовым ко всему, но моя цель — остаться здесь. Очень рад и горжусь, что выступаю за этот клуб", - цитирует Ракитича Sportske Novosti.
"Чемпионат.сом"
Ракитич: моя цель - остаться в "Барселоне"
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