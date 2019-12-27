Ракитич: моя цель - остаться в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич сказал, что не хочет покидать каталонский клуб."Самый важный вопрос — могу ли играть в "Барселоне". Если могу, то "Барселона" — лучшее место для меня. Посмотрим, что произойдёт. Я здесь уже пять с половиной лет. Прожил самые важные дни в Барселоне, но убеждён, что лучшее ждёт меня впереди.Все мысли сконцентрированы на "Барселоне". Конечно, в футболе нужно быть готовым ко всему, но моя цель — остаться здесь. Очень рад и горжусь, что выступаю за этот клуб", - цитирует Ракитича Sportske Novosti.