Семеду недоволен неопределённостью относительно своего будущего в "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду недоволен неопределённостью относительно своего будущего в каталонской команде, сообщает Marca.По информации источника, руководство "Барселоны" начало вести переговоры с 26-летним португальским игроком по поводу нового контракта, однако переговоры идут медленно. На этом фоне Семеду раздражают разговоры о желании каталонского клуба избавиться от него.Напомним, летом "Барселона" отклонила крупное предложение мадридского "Атлетико" по Семеду.В текущем сезоне португальский футболист 25 раз выходил на поле в футболке каталонского клуба, на его счету две результативные передачи. В его активе также шесть матчей за национальную сборную Португалии. В "Барселону" Нелсон Семеду перешёл летом 2017 года из "Бенфики".