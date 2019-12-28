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"Барселона" определилась с альтернативой трансферу Лаутаро Мартинеса

Руководство каталонской "Барселоны" изменило трансферные планы. Об этом сообщает Sport.es.

Вместо нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, переговоры по которому идут с большими сложностями, сине-гранатовые хотят подписать форварда голландского "ПСВ" Дониэлла Малена.

В текущем сезоне 20-летний футболист сыграл в 27 встречах в составе команду из Нидерландов. В активе Малена 17 голов и девять результативных пасов. Соглашение игрока с "ПСВ" истекает летом 2024 года.

Напомним, что форвард является воспитанником другого голландского клуба — "Аякса". Также два года он провел в академии лондонского "Арсенала", после чего перешел в нынешний клуб.

"Газета"


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Теги: Мартинес Интер Барселона Серия А Ла Лига
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