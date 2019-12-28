Руководство каталонской "Барселоны" изменило трансферные планы. Об этом сообщает Sport.es.
Вместо нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, переговоры по которому идут с большими сложностями, сине-гранатовые хотят подписать форварда голландского "ПСВ" Дониэлла Малена.
В текущем сезоне 20-летний футболист сыграл в 27 встречах в составе команду из Нидерландов. В активе Малена 17 голов и девять результативных пасов. Соглашение игрока с "ПСВ" истекает летом 2024 года.
Напомним, что форвард является воспитанником другого голландского клуба — "Аякса". Также два года он провел в академии лондонского "Арсенала", после чего перешел в нынешний клуб.
"Газета"
"Барселона" определилась с альтернативой трансферу Лаутаро Мартинеса
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»