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Робби Уильямс: из-за "Реала" чувствую, будто у меня маленький член

Известный певец Робби Уильямс принял участие в съемках документального фильма о полузащитнике "Реала" Тони Кроосе, который является его поклонником.

Уильямс, являющийся фанатом "Манчестер Юнайтед", призвал футболиста покинуть Мадрид и переехать в АПЛ.

"Думаю, что Премьер-лига — лучший чемпионат в мире. Вот почему меня беспокоит одна вещь. (Смеется.) "Реал" заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький член. Футбол — моя религия, и мне не нравится, что мадридские боги круче, чем мои.

Тони, в "Реале" ты уже все выиграл. Переходи в "Юнайтед"!" — приводит слова исполнителя Marca.

Sport24


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Теги: Кроос Реал Ла Лига
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