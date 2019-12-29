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Британские СМИ нашли у Куртуа сына от замужней соседки

Бывший вратарь "Челси" Тибо Куртуа является отцом ребенка бывшей соседки, утверждает Daily Star.

Как сообщает издание, вратарь "Реала" начал встречаться с Эльзой Айзек спустя всего несколько недель после переезда в совместное жилье со своей подругой Мартой Домингес. Айзек была в тот момент замужем, но встречалась с Куртуа во время пребывания игроков "Челси" в гостиницах перед играми. Она заявила, что Куртуа пытался уговорить ее сделать аборт, когда узнал о беременности.

В прошлом году Куртуа перешел в "Реал". После переезда в Испании он порвал все связи с Айзек и отказывается признавать отцовство над сыном Энцо, который родился в сентябре 2017-го. Куртуа расстался с Айзек, когда она была на пятом месяце беременности.

У Куртуа двое детей от отношений с Мартой Домингес. В апреле 2017 года Куртуа и Домингес расстались.

Sport24


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Теги: Куртуа Реал Ла Лига
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