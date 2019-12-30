"Милан" близок к аренде Тодибо из "Барселоны" с обязательством выкупа за 20 млн евро

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо близок к переходу в "Милан". Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны практически договорились. Ожидается, что россонери арендуют 20-летнего футболиста с обязательством выкупа за 20 млн евро.Последнее слово за самим французом. Как сообщают итальянские СМИ, согласовать личный контракт пока не удалось. Положительно на решение Тодибо должен повлиять недавний переход в "Милан" Златана Ибрагимовича.В нынешнем сезоне защитник принял участие всего в трех матчах за "Барселону".