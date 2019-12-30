Вингер мадридского "Реала" Эден Азар признан лучшим игроком сборной Бельгии в 2019 году, сообщает пресс-служба этой национальной команды.
В уходящем календарном году 28-летний футболист провел 8 матчей за сборную Бельгии, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач, чем помог "красным дьяволам" квалифицироваться на чемпионат Европы — 2020.
В борьбе за награду Эден Азар опередил таких футболистов, как Кевин Де Брейне, Ромелу Лукаку, Аксель Витсель, Дрис Мертенс и других.
Sport24
Эден Азар признан игроком года в сборной Бельгии
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