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Облак - лидер среди вратарей топ-5 лиг Европы по числу сухих матчей в 2019 году

Голкипер "Атлетико" Ян Облак стал лучшим по числу матчей на ноль среди вратарей клубов топ-5 национальных лиг Европы — Ла Лиги (Испания), АПЛ (Англия), Серии А (Италия), Бундеслиги (Германия) и Лиги 1 (Франция).

В 2019 году словенец провел 46 матчей на клубном уровне, в 25 из которых не пропускал — впечатляющие 54,3%. В 2018 году показатели Облака были следующими: 27 сухих матчей из 50 за клуб (54%).

В уходящем году ближайший преследователь Облака — вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген (22 матча на ноль из 49 — 44,9%). Третий показатель у Эдерсона из "Манчестер Сити" (21 из 45 — 46,7%).

Алиссон Бекер из "Ливерпуля", признанный голкипером года по версии France Football, за что бразилец был удостоен приза имени Льва Яшина, сыграл на ноль в 17 матчах из 39 — 43,6%.

Sport24


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Теги: Облак Атлетико
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