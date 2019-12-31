Спортивный директор "Эспаньола" Руфете прокомментировал слухи, связывающие испанский клуб с бразильским нападающим и экс-игроком "Зенита" Халком.
"Такой игрок, как Халк, недостижим для "Эспаньола". Прежде чем выходить на трансферный рынок, мы должны начать работать с игроками, которые имеются у нас в распоряжении. Мы должны вернуть им уверенность.
На данный момент трансферный рынок сложный. Но каждый приходящий игрок должен понимать, с какой ситуацией ему необходимо будет столкнуться. Мы должны спасти клуб от вылета", — приводит слова функционера Marca.
В завершившемся сезоне Суперлиги Халк отметился 10 голами и 6 результативными передачами в 25 матчах и помог "Шанхай СИПГ" занять третье место в турнирной таблице.
"Чемпионат"
Спортивный директор "Эспаньола": Халк недостижим для нас
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