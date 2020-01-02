"Барселона" хочет продать защитника Семеду за 50 млн евро

"Барселона" хочет продать защитника команды Нелсона Семеду, сообщает испанское издание Sport.Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль недавно встретился с агентом игрока Жорже Мендешем и обсудил с ним будущую продажу Семеду.Прошлым летом "Барселона" отклонила серьезные предложения по португальцу из АПЛ и от "Атлетико". Теперь сине-гранатовые хотят получить за футболиста 50 млн евро и в то же время не планируют покупать дорого игрока взамен.В текущем сезоне 26-летний Семеду сделал 2 результативные передачи в 15 матчах.