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"Барселона" хочет продать защитника Семеду за 50 млн евро

"Барселона" хочет продать защитника команды Нелсона Семеду, сообщает испанское издание Sport.

Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль недавно встретился с агентом игрока Жорже Мендешем и обсудил с ним будущую продажу Семеду.

Прошлым летом "Барселона" отклонила серьезные предложения по португальцу из АПЛ и от "Атлетико". Теперь сине-гранатовые хотят получить за футболиста 50 млн евро и в то же время не планируют покупать дорого игрока взамен.

В текущем сезоне 26-летний Семеду сделал 2 результативные передачи в 15 матчах.

Sport24


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Теги: Барселона Семеду Ла Лига
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