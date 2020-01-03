"Реал" близок к покупке 17-летнего бразильца Рейньера

Полузащитник "Фламенго" Рейньер может перейти в "Реал", сообщает в своём "твиттере" El Chiringuito.Согласно информации источника, стороны близки к завершению сделки по переходу 17-летнего хавбека в мадридский клуб. Выступать бразилец будет за вторую команду "сливочных".В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе "Фламенго". На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 октября 2024 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" занимает 2-е место. После 18 туров в активе "сливочных" 37 очков. Отставание от лидирующей "Барселоны" составляет 2 очка.