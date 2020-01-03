Представители "Милана" прибыли в Барселону, сообщает AS. Итальянский клуб рассчитывает оформить трансфер защитника "Барселоны" Жан-Клера Тодибо.
Интерес к Тодибо проявлял ряд европейских клубов, включая "Манчестер Юнайтед", который предлагал 20 миллионов евро и даже высылал своих представителей.
В нынешнем сезоне 20-летний француз провел два матча в чемпионате Испании и один — в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что он хочет остаться в "Барсе", но намерен получать больше игрового времени.
"Спорт-Экспресс"
Представители "Милана" приехали в Барселону оформить трансфер Тодибо
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