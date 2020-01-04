"Барселона" в меньшинстве упустила победу над "Эспаньолом"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграла вничью с "Эспаньолом" со счетом 2:2.



Чемпионат Испании



19 тур



Голы: Давид Лопес, 23, Суарес, 50, Видаль, 59, Лэй, 88



Эспаньол: Диего Лопес, Вила, Гомес (Варгас, 62), Налдо, Эспиноса, Х. Лопес, Давид Лопес (Итурраспе, 67), Дардер, Рока, Мелендо (Лэй, 74), Кальери



Барселона: Нето, Лангле, Роберто, Альба, Пике, Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 46), Суарес, Гризманн (Семеду, 80), Месси



Предупреждения: Х. Лопес, 35, Рока, 62, Йонг, 66, 75



Удаления: де Йонг, 75