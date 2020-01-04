Бывший главный тренер "Реала" и национальной команды России Фабио Капелло высказал мнение о том, как "Королевский клуб" справляется после ухода нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус", а также об отношении Гарета Бэйла к футболу.
"Криштиану – основополагающий игрок для любого клуба. "Реалу" пришлось непросто после его ухода. Несмотря на то что Карим Бензема занял его место, "Реал" потерял умного и технического лидера.
Бэйл – потенциально фантастический футболист. Однако у меня сложилось впечатление, что футбол больше не является приоритетом в его жизни. Бэйл стал отвлечённым игроком. Он мне очень нравится – сильный и быстрый, идеально подходит для современного футбола. Но если вы хотите сегодня стать чемпионом, то обязаны быть сосредоточены только на своей спортивной жизни", - цитирует Капелло Daily Mail.
"Чемпионат.сом"
Капелло: сложилось впечатление, что футбол больше не является приоритетом в жизни Бэйла
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»