Суарес: есть ощущение, что "Барселона" потеряла два очка

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал ничью с "Эспаньолом" (2:2) в матче чемпионата Испании. "Барселона" проигрывала по ходу встречи со счетом 0:1, а потом вела 2:1, но упустила победу, оставшись в меньшинстве из-за удаления Френки де Йонга."Мы хотели победить, но тяжело вырывать победу на таком стадионе. Есть ощущение, что мы потеряли два очка. Но было слишком трудно играть в меньшинстве с таким соперником. "Эспаньол" очень уверенно играет на своем поле. Но это не оправдание для нас. Мы действующие чемпионы и лидируем в чемпионате сейчас. "Барселона" всегда обязана побеждать. Нужно сделать правильные выводы, чтобы улучшить игру", — цитирует Суареса AFP.