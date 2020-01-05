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Абелардо: моим парням стоит гордиться игрой против "Барселоны"

Главный тренер "Эспаньола" Абелардо остался доволен игрой команды в матче чемпионата Испании с "Барселоной" (2:2).

"Я думаю, что моим парням стоит гордиться. Потому что не так просто показывать такую игру, находясь на последнем месте в турнирной таблице. Команда сыграла очень хорошо и заслужила этот результат. Мы смогли поднять голову. Этот матч может быть переломным для нас. Команда уже должна думать о следующей игре", — цитирует A Bola Абелардо.

"СЭ"


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Теги: Абелардо Эспаньол Барселона Ла Лига
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