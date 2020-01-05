Итальянский тренер Фабио Капелло считает, что вингер "Реала" Гарет Бэйл не сосредоточен на футболе.
"Потенциально Бэйл фантастический футболист. Но мне видится, что футбол уже не в приоритете в его жизни, кажется, что он увлечен другим. Мне очень нравится Бэйл, он силен и быстр, идеально вписывается в современный футбол. Но если ты хочешь быть чемпионом сегодня, то надо на сто процентов фокусироваться на спортивной жизни", - цитирует Капелло Daily Mail.
Sport24.ru
Капелло: футбол для Бэйла не в приоритете
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