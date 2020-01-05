Полузащитник загребского "Динамо" Даниэль Ольмо, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщает Goal.
Несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые уже вели переговоры с игроком, в испанском клубе уверены, что хавбек сделает выбор в пользу своего бывшего клуба и уже в январе перейдёт в "Барселону". Каталонцы считают, что Ольмо сможет сразу заиграть в основном составе и оказывать влияние на игру. Руководство испанского клуба предлагало за футболиста € 30 млн, однако "Динамо" намерено выручить до € 40 млн.
Ольмо является воспитанником "Барселоны", откуда перешёл в "Динамо" в 2015 году, так и не дебютировав за основу сине-гранатовых. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился тремя голами. Также на его счету 5 мячей и 3 паса в 11 встречах Лиги чемпионов с учётом квалификационного раунда.
"Чемпионат"
"Барселона" лидирует в борьбе за полузащитника загребского "Динамо" Ольмо
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