"Валенсия" опубликовала заявку на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с мадридским "Реалом". В список, состоящий из 26 футболистов, попал российский полузащитник Денис Черышев.
Заявка "Валенсии": Доменек, Риверо, Силлессен, Гарай, Т. Корреа, Мангала, Паулиста, Гайя, Диакаби, Коста, Пиччини, Васс, Парехо, Кондогбиа, Черышев, Гедеш, Коклен, Солер, Кан Ин, Ферран, Эскердо, Гамейро, Вальехо, М. Гомес, Р. Морено, Собрино.
Матч 1/2 финала Суперкубка Испании "Валенсия" - "Реал" состоится послезавтра, 8 января, на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
"Чемпионат.сом"
Черышев - в заявке "Валенсии" на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с "Реалом"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»