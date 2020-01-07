"Барселона" осудила фанатов, кричащих нацистские приветствия и оскорблявших покойного

"Барселона" выступила с заявлением, в котором осудила поведение фанатов клуба, которые выкрикивали нацистские приветствия и оскорбляли покойного игрока "Эспаньола" Даниэля Хорке."Сразу после того, как произошёл инцидент, охрана стадиона окружила и вывела группу из 20-25 человек. Клуб обратился в правоохранительные органы с просьбой установить личности этих людей, запретить доступ на стадион и осудить их. В прокуратуру, которая рассматривает преступления на почве ненависти также были поданы документы с жалобами. Комиссия по борьбе с насилием также будет поставлена в известность относительно этого инцидента. Если кто-то из задержанных числится в списках официального фанатского движение клуба, то будет подана жалоба в дисциплинарную комиссию "Барселоны"."Барселона" продолжает бороться за искоренение любых насильственных действий, осуждает все происходящие события и сожалеет об словах и неудобствах, которые были причинены всем присутствующим", — приводится в заявлении клуба RAC 1.