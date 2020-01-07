Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогостоящих футболистов из ведущих чемпионатов Европы.
Самым дорогим игроком признан 21-летний нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 265,2 млн евро. На втором месте в рейтинге форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (223,7), на третьем — нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах (175,1). Футболист "Барселоны" Лионель Месси занял восьмую позицию.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду — 49-й в рейтинге. Стоимость португальца оценивается в 80,3 млн евро.
Sport24.ru
Опубликован рейтинг самых дорогостоящих футболистов топ-5 лиг Европы. Месси - 8-й
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