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Зидан: Йович — это будущее "Реала", он забьет много голов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поддержал нападающего Луку Йовича в преддверии полуфинального матча Суперкубка Испании с "Валенсией".

"Чувствуем себя хорошо, несмотря на потери. Теперь наша очередь. У нас большой состав, и другие игроки готовы выйти на поле. Йович — это очевидный выбор. Это будущее. Ему нужно сохранять спокойствие, он учится. Это футболист, который хочет многому научиться. Он очень хорош. Йович в будущем забьет много голов. Мы сделали ставку на него. В его отношении нужно быть спокойными", — цитирует Зидана Marca.

Матч "Валенсия" — "Реал" состоится 8 января. Начало — в 22:00 мск. В нынешнем сезоне Йович принял участие в 15 матчах за мадридцев и забил 1 гол.

Sport24


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Теги: Зидан Йович Реал Ла Лига
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