Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что хочет вернуться в испанский чемпионат.
"Не буду исключать никаких вариантов. Я смотрю на вещи реалистично. Сейчас у меня есть некоторые дела, так как мне нужно побывать с некоторых городах Испании и в Лондоне. Был некоторый интерес от испанских клубов, но предложений ещё не было. Я хотел бы вернуться в чемпионат Испании", — приводит слова Эмери Cadena SER.
Эмери возглавил "Арсенал" перед началом сезона-2018/2019, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, отработавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли "Челси".
"Чемпионат"
Эмери намерен вернуться в чемпионат Испании
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